Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Das Hotel liegt auf der sehr beliebten Bograshov Straße, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt, dies
Das Apartment stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv dar.
Details der Immobilie
Fläche: 68 m2 gut angeordnet
Etage: 1. von 4 (kein Aufzug)
Ausrichtung: Ost – helle Wohnung den ganzen Morgen
Zimmer: 3 geräumige und funktionale Zimmer
Balkon: kleiner Balkon ideal für Ihren Morgenkaffee oder Lesebereich
Badezimmer: modern, geschmackvoll renoviert
Wichtigste Aktiva
Gesuchte Lage, im Herzen des Stadtlebens von Tel Aviv
Ein paar Schritte vom Strand, der Promenade und den Einkaufsstraßen
Lebhafte Umgebung, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Kunstgalerien
Ausgezeichnetes Mietpotenzial in einem der begehrtesten Gegenden der Stadt
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen