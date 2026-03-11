  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34455
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 40

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Das Hotel liegt auf der sehr beliebten Bograshov Straße, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt, dies Das Apartment stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv dar. Details der Immobilie Fläche: 68 m2 gut angeordnet Etage: 1. von 4 (kein Aufzug) Ausrichtung: Ost – helle Wohnung den ganzen Morgen Zimmer: 3 geräumige und funktionale Zimmer Balkon: kleiner Balkon ideal für Ihren Morgenkaffee oder Lesebereich Badezimmer: modern, geschmackvoll renoviert Wichtigste Aktiva Gesuchte Lage, im Herzen des Stadtlebens von Tel Aviv Ein paar Schritte vom Strand, der Promenade und den Einkaufsstraßen Lebhafte Umgebung, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Kunstgalerien Ausgezeichnetes Mietpotenzial in einem der begehrtesten Gegenden der Stadt

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Chadera, Israel
von
$465,548
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$627,000
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,28M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$987,525
Terrassenvilla 6 Stück mit Mama schöner Garten ruhiger und pastoraler Ort Hauptbettzimmer von 30m2
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
ausschließlich zum Verkauf, In der Nähe von Rabin Square und Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlaf…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Wohnviertel Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Provche bayit vegan, im Herzen von Ramat Charet. Sehr selten und einzigartig auf dem Markt! In einer ruhigen kleinen Straße, in der Nähe von Supermarkt und Transport. Duplex Cottage komplett renoviert mit hochwertigen Oberflächen und sehr geschmackvoll eingerichtet. Schönes helles Wohnzimm…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen