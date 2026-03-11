  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bien agence

Wohnquartier Bien agence

Aschkelon, Israel
von
$721,050
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34682
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebene 3 Zimmer, erweitert in 4 Zimmer, komplett renoviert????? ✅ Land von 220 m2 ✅ Strategisches Viertel: am Ausgang der Stadt und in der Nähe des neuen Stadtteils Ir Ayin ✅ Ruhige und familiäre Umgebung ✅ Ideal für eine Familie oder Investition Eine seltene Gelegenheit in Ashkelon, schnell zu greifen! ?? Für weitere Informationen oder einen Besuch kontaktieren Sie uns jetzt.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Zum Verkauf – Neue 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Parkplatz In einem neuen Gebäude gerade geliefert (vor einem Monat), entdecken Sie diese hervorragende 3-Zimmer-Fassade, im 2. Stock gelegen, bietet moderne Dienstleistungen und optimalen Komfort. Mit einer Fläche von 80 m2, komplett mit e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Ferienwohnung 83 m2, sehr gut gelegene Straße Shalom Aleichem, in der Nähe von Bograshov. Zentrale Lage gesucht, in der Nähe von Strand, Geschäften und Cafés. Alte 3 Zimmer verwandelt in 2 Zimmer, mit sehr großem Wohnzimmer Loft Geist. Großzügige Volumen und Flüssigkeitsverteilung, ideal fü…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
VERKAUFEN – Schöne möblierte Wohnung in EILAT – Golf Residence In der schönsten Residenz von Eilat, im Herzen eines exklusiven Komplexes mit Schwimmbad, Hamam, Grillplatz, Synagoge und 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese hervorragende Wohnung von 128 m2 mit 15 m2 Terrasse mit Meerblick…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen