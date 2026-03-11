  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bel appartement calme

Wohnquartier Au centre avec terrasse bel appartement calme

Ra’anana, Israel
von
$1,13M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34175
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Shai Agnon, 20

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einer der begehrtesten Straßen von Raanana. Schöne Wohnung von 5 Zimmern im 2. Stock West Cote :. Terrasse 12 m2 und eine Sekunde von 6 m2 aus dem Schlafzimmer. Keine mamad.. miklat im Erdgeschoss sehr gepflegt. Das Gebäude ist zurück von der Straße. kleiner Garten auf jeder Seite, wo es möglich ist, seine Soucca zu setzen. Parkplatz. Parkplatz. Zu sehen

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra’anana, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,094
Neu auf dem Markt zu mieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einer Wache am Eingang und Tiefgarage. Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 141m2, mit zwei Ausstellungen. Es bietet einen grün…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Diese Wohnung befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden des nördlichen Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, genießt eine gesuchte städtische Umgebung, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Transport, Cafés und Radwege. Die Nachbarschaft, inmitten der architektonischen Erneuerung dank der TAMA 38…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Alle anzeigen Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Dieses charmante Stadthaus in der Altstadt von Jaffa ist ein echtes Juwel, bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Design und atemberaubenden Ausblicken. Ein paar Schritte entfernt finden Sie die Küste, den lebhaften Flohmarkt, Kunstgalerien, trendige Geschäfte und eine kulinarisch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen