  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Haut standing

Wohnquartier Haut standing

Aschkelon, Israel
von
$391,875
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34679
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
zwei Stücke sublimieren hoch stehend mit Meerblick Nur zu besuchen Terrasse Pool etc... die Spitze

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
von
$395,010
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$830,650
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Chadera, Israel
von
$686,565
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$391,875
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen de…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$689,700
Neues Projekt auf Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes Direkt neben Ramat Bet Shemesh Zu diesem Projekt ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das 3-4-5 Zimmer und Penthäuser umfasst, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem natürlichen Wald, in der Nähe von Matnas…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Alle anzeigen Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aschkelon, Israel
von
$862,125
Mini Penthaous Baugeschäft 5 Sonderpraktika
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen