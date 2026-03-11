Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
von
$2,41M
;
6
ID: 34134
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten von der Innenstadt, und renommierte Bildungseinrichtungen. Tramway in Vorfreude. 2 Lifte pro Etage inklusive eines von chabat und Parkplatz Beginn 2027 Neueste Wohnungen zum Verkauf: 3 Zimmer Garten Erdgeschoss 60m2 und 71m2 Garten Exposition: Nord/Ost Preis: 3,950,000 sh 3 Zimmer Erdgeschoss Garten 85m2 und 26,5m2 Garten Ausstellung: Nordost Preis: 4.200.000 sh 4 Zimmer 6. Stock, 104m2 und 9m2 Terrasse, von denen ein Teil soccah ist Nordostausstellung Preis: 4.200.000 sh 4 Zimmer Erdgeschoss 116m2 und 121m2 Garten Preis: 6.110.000 sh 5 Zimmer Erdgeschoss, 137m2 und 27m2 Garten Preis: 7.900.000 sh 5 Zimmer 5. Stock, 123m2 mit 17m2 Terrasse inklusive Soccah-Teil, schöne Aussicht, Ausstellung: Nordost Preis 5.200.000 sh Penthouses 6 Zimmer Alle Penthouses sind Duplex 137m2 mit 18m2 Terrasse Preis 7.700.000 sh Zahlung: 20%/80% Andere mögliche Zahlungsmittel auf Anfrage Betrifft: Preise können variieren Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren 2% plus Maam (tva)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

