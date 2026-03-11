  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Coin de paradis proche tramway et commerces

Wohnquartier Coin de paradis proche tramway et commerces

Jerusalem, Israel
von
$2,445
;
6
ID: 34677
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Herzl, 88

Über den Komplex

Eine Ecke des Paradieses in der Nähe von Straßenbahn und Geschäften. Schöne 3P komplett renoviert in einem Gebäude, das von einem Tama profitiert hat, mit einem großen Balkon mit Blick auf das Wohnzimmer, und die Möglichkeit, den Garten zu nutzen. Kein Gesicht zu Gesicht. Zwei Duschräume, Küche und hochwertige Heizung, kostenlos.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
