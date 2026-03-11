Wohnquartier Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem

Dieses bezaubernde Anwesen, das außergewöhnliche Gelände mit einem klassischen architektonischen Juwel kombiniert, bietet eine einzigartige Gelegenheit für Liebhaber von Stil und Erfolg, Vorläufer setzen neue Standards, und diejenigen, die den Weg ebnen. Dieses Anwesen vereint Himmel und Erde, Berge und Landschaften, Natur, Ruhe und Gelassenheit. Land (registriert): ca. 5,407 m2 Baufläche: ca. 1.000 m2 Freiräume (Gänge, Balkone, Terrassen): ca. 5.000 m2 Zusätzliche Gebäudegebühren für ca. 4.800 m2 (ohne Serviceräume) Die Struktur: Ein seltenes architektonisches Meisterwerk mit klassischen Linien und minimalistischem Stil, inspiriert von japanischem Design, alle in einem Paradies der Natur und des Friedens. Entry Level: Die Eingangsebene erstreckt sich über ca. 400 m2 und öffnet sich auf einen Innenhof von 1.000 m2, der sich perfekt mit dem Inneren des Hauses verbindet. Es bietet offene und intime Entspannungsbereiche umgeben von reifen Zierbäumen mit Schatten und Ambiente. Ein majestätisches Zierbecken befindet sich am Fuße einer alten Klippe. Diese Ebene ist in natürlichem Licht durch große Fenster mit herrlichem Blick auf die Berge von Jerusalem, so weit Sie sehen können. Das Wohnzimmer ist umgeben von einem großen Garten, einer massiven natürlichen Terrasse, einer großen Eingangshalle und einem Bibliothekssalon, der den Empfangsbereich bildet. Angrenzend an die luxuriöse Küche sind ein magisches Esszimmer und ein magischer Innenhof mit einer Außenküche, ideal für Dutzende von Gästen. Zu den Servicebereichen gehören Wäschemöglichkeiten, Abstellräume, eine Vorratskammer, ein kaltes Zimmer, ein Aufzug und eine Toilette. Zwei luxuriöse Zimmer mit höchsten Standards runden diese Ebene ab. Oberstufe: Die obere Ebene besteht aus zwei Wohnflügeln mit je einem äußeren Eingang und einem internen Zugang zum Haus. Ein Flügel verfügt über einen großen charmanten Balkon und Zugang zu einem großen Garten sowie eine Wohneinheit mit mehreren Schlafzimmern. Der zweite Flügel erstreckt sich über zwei Etagen: Das obere Stockwerk ist ein Wohnzimmer von 70 m2 mit einer Pyramidendecke und einem polierten Stahl- und Betonboden; das untere Stockwerk umfasst ca. 170 m2 mit Schlafzimmern, einem Gästeraum, einer Küche, einem Esszimmer und einer geschlossenen Terrasse von ca. 100 m2. Diese Etage ist durch einen Aufzug, interne Treppe oder separate Eingänge zugänglich. Untere Ebene: Diese Ebene von 400 m2 ist als Freizeitraum des Hauses konzipiert und bietet Platz für eigene Räume wie Konferenzraum, einen privaten Kinoraum, einen Musikbereich, einen Pool und Spielraum, einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, eine Sauna oder sogar einen Innenpool. Es umfasst auch ein Familienheim und einen Weinkeller in den Felsen gegraben. Von dieser Ebene können Sie auf einen großen Garten von 2.000 m2 zugreifen, der unzählige Nutzungsmöglichkeiten bietet. Weitere Details: Außergewöhnliche Bauqualität – das Haus ist komplett aus Naturstein, Tonfliesen und Stahlbeton gebaut. Die Hauptbereiche sind mit großen italienischen Travertin Marmorplatten gepflastert. Möglichkeit eines Tiefgaragens, der bis zu 40 Fahrzeuge aufnehmen kann. Die bestehende Struktur ist für spezifische Änderungen und Anpassungen entsprechend den Bedürfnissen des Käufers ausgelegt. Die Baurechte ermöglichen einen zusätzlichen Bau von 5.000 m2. Sicherheit und Sicherheit: Die topographische Struktur der Immobilie und die Lage des Gebäudes bieten optimale Sicherheitsfunktionen auf höchstem Niveau. Das Land kann mit hohen Zäunen isoliert werden. Zusätzliche Schutzgebiete oder Schutzgebiete können hinzugefügt werden, um alle erforderlichen Sicherheitsniveaus einschließlich nuklearer Schutzeinrichtungen zu erfüllen. Informationen fÃ1⁄4r Investoren: Genehmigungspotenzial für Bauausbau – bis zu 100 % Baufläche (ca. 5.407 m2). Das Land ist im zukünftigen Tama 35 Plan enthalten – eine goldene Gelegenheit für Investoren. Über Motza Illit: Motza befindet sich im Herzen der biblischen Länder, einer Region, die reich an Geschichte aus der kanaanischen Zeit ist. In 71 n. Chr. wurde dort eine römische Garnison stationiert, um die Straße nach Jerusalem zu kontrollieren. Heute ist die strategische Lage und die hervorragende Zugänglichkeit in einer der prestigeträchtigsten Regionen Israels ein beliebter Ort. Seine Nähe zu den politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentren Israels macht es zu einem außergewöhnlich praktischen und hochwertigen Bereich. Motza Illit ist eine malerische Stadtviertel, die wie ein charmantes Gemälde aus dem frühen 20. Jahrhundert aussieht. Es befindet sich an der Gemeindegrenze von Jerusalem und genießt die Ruhe und den Rückzug des Seins außerhalb der Stadt. Diese einzigartige Gemeinschaft bietet einen atemberaubenden Blick auf die Berge, frische Luft und tiefe Gelassenheit neben der atemberaubenden Natur von Jerusalem. Seine einzigartigen Steinhäuser, Grünflächen und Berglandschaften vereinen sich perfekt mit einer erzogenen und raffinierten Bevölkerung, die hauptsächlich aus Profis besteht. Alle diese Elemente positionieren Motza als exklusive und angesehene Gemeinschaft. Motza hat eine aktive und dynamische Gemeinschaft, die alle Altersgruppen umfasst, von jungen Kindern bis zu Langzeitbewohnern. Gemeinsam feiert die Gemeinschaft Festivals, Feiertage und verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Das Dorf bietet wichtige Dienstleistungen wie hochwertige Kindergärten, aktive Jugendbewegungen, eine Bibliothek, eine Synagoge und Gemeinschaftsclubs. Darüber hinaus sind in der Nähe einige der besten Einkaufszentren, Hotels und medizinischen Zentren in Israel. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details oder um einen Besuch dieser einzigartigen Unterkunft zu vereinbaren.