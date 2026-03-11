  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Yam, Israel
von
$830,775
;
10
ID: 34465
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut, 44

Über den Komplex

Français Français
Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kleine Küche/Lounge Trennung durch leicht abnehmbare Trennwände, um ein großes Wohnzimmer zu erhalten) 2 Badezimmer + Wäscherei Geräumige und sonnige Elternsuite 2 Schlafzimmer + 1 mamad Privater Lagerbereich auf der Landung Erdgeschoss Parkplatz Pool für Fahrräder im Keller Eine leichte Renovierung reicht aus, um dieses Anwesen in eine echte Chance zu verwandeln und es zu einem gewünschten Wohnumfeld zu machen. Gebäudevermögen: Neuer Bau Ruhige und familiäre Umgebung Unmittelbare Nähe zu Straßenbahn, Bus, Geschäften, Schulen und Strand

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
