  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Exceptionnel centre ville raanana

Wohnquartier Exceptionnel centre ville raanana

Ra’anana, Israel
von
$7,524
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34161
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnlich im Stadtzentrum. Penthouse neun Einzelfüße. Schönes Penthouse mit 6 Stück. 180 m2. 150 m2 Terrasse. Ansicht deaktivieren. 2 Parkplätze und 1 Keller im Juni 2026.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$993,795
Wohnviertel Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,36M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanja, Israel
von
$717,915
• • Solarwasserheizung + Gas Zentrale Klimaanlage mit unabhängiger Steuerung in Zimmern Wasser und Gas • North-East / South-West Ausstellung (ausgezeichnete natürliche Belüftung) Große Becken Spüle in der Küche Kosten: • -Vaad habayit: 250 - / Monat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Alle anzeigen Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Chadera, Israel
von
$658,350
BZH RE/MAX Hadera von Ra Eigenschaften: - Ein 4-Zimmer-Wohnung (3 Schlafzimmer) von 107 m2, - Ja. Im 4. Stock mit Shabbat Aufzug, - Ein schöner Wohnraum mit Blick auf eine sonnige Terrasse von ca. 12 m2, - Eine schöne moderne und Designküche mit viel Stauraum für das Wohnzimmer geöffnet, - …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Nur wenige Schritte von Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard und 5 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex-Penthouse in einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltener Architektur, im 5. Stock mit Aufzug. Haup…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen