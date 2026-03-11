  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanja, Israel
von
$752,400
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34533
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Ussishkin, 19

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung mit einem sehr geräumigen, sehr klaren und völlig unverbauten Blick Situe hat zwei Schritte vom Kikar und dem Strand Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra’anana, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aschdod, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$768,075
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Alle anzeigen Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,79M
Letzte Wohnung, in luxuriösem Gebäude, Wache 24/24, Aufzug, Terrasse (16 m2), Blick auf den Temple Mount, Heizung + Klimaanlage, Parkplatz, ruhig, Sofort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aschdod, Israel
von
$623,865
Die seltene Perle: neue 2-Zimmer-Wohnung in Ashdod "Calaniot" in unmittelbarer Lieferung mit Klimaanlage, Parkplatz, Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 W…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen