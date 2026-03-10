Wohnquartier Appartement a vendre a arnona

  1. Realting.com
Appartement a vendre a arnona

Jerusalem, Israel
$1,14M
10
ID: 34823
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Français Français
Zu verkaufen in einer ruhigen und bukolischen Gegend des Arnona Bezirk, eine 4-Zimmer-Wohnung, 90m2, im ersten Stock, in einem kleinen Eigentumswohnung, Balkon, Keller, Parkplatz. Nahe der öffentlichen Verkehrsmittel, das Geschäftsviertel von Talpiot. Umwelt Schekel

Jerusalem, Israel
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Wohnviertel Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Wohnviertel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$5,442
Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und schönem Meerblick. Das Hotel liegt im 6. Stock auf 8 umfasst Keller, Parkplatz, 2 Aufzüge
A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,01M
Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der…
Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$806,949
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. 50m2+15m2 Terrasse Premium Residence: Ferienwohnu…
