  4. Wohnquartier Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Wohnquartier Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
$1,29M
10
ID: 34387
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ussishkin, 42

Über den Komplex

Français
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
