  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Wohnquartier Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34322
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 44

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ausschließlich zum Verkauf, In der Nähe von Rabin Square und Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlafzimmer, Ankleidezimmer, private Schränke und viel Stauraum. Wohnung ssuperbement erneuert sich mit Eiche Parkett WC-Gäste zusätzlich zum Badezimmer Derzeit vermietet

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Projet tour prenium
Naharija, Israel
von
$589,380
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,42M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Alle anzeigen Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Schöne Wohnung im 15. Stock. Atemberaubender Blick auf alle Tel Aviv und das Meer. Inneneinrichtung. Schwimmbad, Fitnessraum und Terrasse im 48. Stock. Das Apartment verfügt über 2 Schlafzimmer und das Mamad verwandelt sich in ein Ankleidezimmer. Wohnzimmer, Essbereich und Küche in weichen u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$852,798
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. Premium Residence: Ferienwohnungen 2–3 Zimmer Id…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen