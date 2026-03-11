  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Belle maison en centre ville piscine

Belle maison en centre ville piscine

Ra’anana, Israel
von
$4,36M
;
5
ID: 34327
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Über den Komplex

Sehr schönes Haus mit Pool im Stadtzentrum von Raanana. Gute Vorteile. Ruhige Straße. 7 Zimmer mit 3 Suiten. sehr großer Keller .450 m2 Wohnfläche und 455 m2 Land. Parkplatz. .

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Wohnquartier Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
