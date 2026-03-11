  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
von
$1,08M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34405
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian Architects und Dana Oberson entworfene Projekt zeichnet sich durch ein raffiniertes Design, hochwertige gemeinsame Räume, eine Landschaft von Gil Dershman und ein ökologisches Niveau von 5281 – 3 Sternen aus. Die Bewohner genießen einen exklusiven Club, einen Fitnessraum, Spielplätze, Tiefgarage mit elektrischen Terminals und luxuriösen Eingangshallen. Ferienwohnungen und Oberflächen Die Apartments, von 3 bis 5 Zimmern und Penthouses, sind mit: • Intelligente Heimautomatisierung und VRF-Klimaanlage • High-End Küche mit Quarzarbeitsplatte • Elektrische Rollläden, Designtüren und Feinsteinzeugböden • Gekühlte Badezimmer mit hochwertigen Armaturen und rutschfesten Oberflächen • Vorbereitung für Heimkino und Elektroladestation Preise • 2 Zimmer von 2.290.000NIS (Beispiel für Etage 14 Westexposition Meerblick) • 3 Zimmer von 2.700.000NIS (Beispiel für Etage 13 mit Keller) • 4 Stück von 3.450.000NIS • 5 Zimmer von 3.680.000NIS (Beispiel für Stock 3 mit Parkplatz und Keller) • 4 Zimmer von 3.700.000NIS (Floor 1, Wohnung mit Möglichkeit von Soccah) • Penthouse 5 Zimmer 92.5M2 + 2 Terrassen von 92.5M2 und 50.5M2 bis 8.200.000NIS Fortschritt und Bedingungen • Bewilligungen, laufende Arbeiten (Unterstützungs- und Ausgrabungsphase) • Banker: Bank Hapoalim • Geplante Lieferung: 30. April 2029 • Günstige Zahlungsmethoden: kein Interesse oder Index (20% auf Signatur, 30% auf Promotorkredit, 45% auf Lieferung, 5% auf Schlüssellieferung) • Tidhar Herstellergarantie – 10 Jahre

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Bien situer
Jerusalem, Israel
von
$1,787
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Schöne Wohnung mit 5 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtzentrum von Hertzylia. Nahe an allen Kommoden. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer mit einer Waschküche. ( 3 Toiletten) 1 großes Wohnzimmer und moderne Küche. Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Alle anzeigen Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
von
$395,010
neues Programm in der neuen Nachbarschaft von netivot Zahlungsbedingungen ohne Vorfall 3 Jahre Bau Indexierung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung Eintritt in 2027 Von 3 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen