  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Wohnquartier Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34424
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Fortschritt, Lieferung in ca. 2 Jahren geplant. Moderne Architektur, High-End-Services, geräumige Terrassen, MAMAD und private Parkplätze. Außergewöhnliche 4 Zimmer Apartments und Penthäuser zur Verfügung. Großzügige Flächen mit großen Terrassen öffnen sich zum Wohnzimmer. Direkter Zugang zur zentralen Straßenbahn, die die ganze Stadt und das Meer verbindet. Lage mit hohem Erbe-Wert und hervorragendem Potenzial für Mehrwert.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Cottage de 5 pieces haut de gamme
Chadera, Israel
von
$4,076
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$783,750
Sie sehen gerade
Wohnquartier Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Wohnviertel Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Wohnviertel Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Wohnviertel Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Wohnviertel Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Wohnviertel Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalem, Israel
von
$2,23M
Kleines Gebäude von nur 3 Besitzern. Ferienwohnung 4 Zimmer 110m2 + 150m2 Terrasse/Brandgarten. Schönes Wohnzimmer, offene Küche, 3 Schlafzimmer inklusive Hauptschlafzimmer ( mamad), 2 Badezimmer, Klimaanlage, 3 Orientierungen. + 3 unabhängige Einheiten gemietet 10.000sh, mit der Möglichkeit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Die Seltene Perle! City Apartment 4 Zimmer neu, Residenz mit Schwimmbad Dimri, 140m2 + 20m2 Terrasse + 10m2 Balkon, Keller, Parkplatz, Klimaanlage, 21. Stock Süd. Nie gelebt, sofort frei
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen