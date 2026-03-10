  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Aschkelon, Israel
von
$815,100
;
7
ID: 34765
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Français Français
a Agamim, Penthouse 5 Zimmer mit 130 m2 Wohnfläche + 70 m2 Terrasse. kleines Gebäude mit 2 Besitzern zu machen. sehr investierte Penthouse, Pergola von 60 m2 komplett elektrisch. Keller und 2 Parkplätze. sehr nettes Geschäft

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
