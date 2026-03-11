  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Vue mer magnifique

Wohnquartier Vue mer magnifique

Netanja, Israel
von
$627,000
;
6
ID: 34328
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Schöne 2 Zimmer ( 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Terrasse Soukka. West. Schöne Meerblick. Ideal für Bodenfüße oder Investitionen. Parkplatz und Keller. sofort verfügbar. Einschließlich Mamad.

Netanja, Israel
