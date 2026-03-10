  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc

Wohnquartier Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc

Aschkelon, Israel
$485,925
7
ID: 34796
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Lakhish, 10

Über den Komplex

4 Zimmer Ebene Stadtzentrum

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

