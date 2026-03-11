  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34651
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 18

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine elegante und raffinierte Wohnumgebung, in einem hochwertigen Architekturprojekt. Details zum Objekt: - Innenbereich: 48 m2 - Terrasse: 10 m2 - Boden: 5 von 13 - Orientierung : Südost, sehr hell mit klarem Blick - 1 komfortables Zimmer - Wohnzimmer mit offener Küche - Modernes Badezimmer - Mamad (Sicherer Raum) - Privatparkplatz - Höhle Leistungen des Wohnorts: - 24/7 Wache - Sporthalle - Freibad im Gebäude Preis: IL 3,560,000 Preis pro m2: 67 300 ILS/m2 (Berechnung auf 52 m2, inklusive 50% der Terrasse) Standort der Wahl: An der Kreuzung von Florentin und Neve Tsedek, in der Nähe des Hamesila Parks, Kunstgalerien, Cafés, Restaurants und in der Nähe des Meeres. Seltene Gelegenheit – perfekt für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine stehende Investition. Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch. Premium Immobilien Lizenznummer: 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Chadera, Israel
von
$893,475
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Aschkelon, Israel
von
$695,970
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$917,615
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Israel
von
$1,51M
Das Hotel liegt im begehrten Bezirk von Ir Yamam in Netanya, in der Nähe von Kikar HaPiano, Canyon Ir Yamam und Strände. Ferienwohnung 5 Zimmer von 140 m2 Zweiter Stock Terrasse von 18 m2 mit Aussicht, Zwei Parkplätze und ein Keller. Jüngste Residenz des Stehens, bietet Fitnessraum, Kinder…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Alle anzeigen Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
ZU VERKAUFEN – 2 TEIL – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Ferienwohnung 50 m2 + Terrasse 7 m2, in neuem Hochhaus Gelegen im 1. Stock, in absoluter Ruhe, Geisterdorf in der Mitte der Stadt Helles Wohnzimmer mit offener Küche Geräumiges Zimmer (Mamad inbegriffen) Zu Fuß: Alma Strand, Jaffa, Neve T…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen