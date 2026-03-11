  1. Realting.com
  Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Ra’anana, Israel
$2,63M
4
ID: 34479
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Moshe Wilensky

Über den Komplex

RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen DUPLEX 6 Zimmer 161m2 + 2 Terrassen von 56 und 40m2, Etagen 6 und 7, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Geplante Lieferung : Anfang 2028

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$2,63M
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalem, Israel
von
$1,411
Sehr schöne zwei Stück gut arrangiert Separate Toiletten und Badezimmer Terrasse im Freien komplett renovierte Wohnung moderne und neue Einrichtungen
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Superb 5 Zimmer (16 Wohnungen zum Verkauf!!) von 110 m2 bis 130 m2 optimiert (von 2.550.000 bis 3.000.000 NIS) im Projekt Nof Hapark, Projekt TAMA 38-1, 7 Minuten zu Fuß vom Meer und 4 Minuten von der Straßenbahn. 4 Schlafzimmer mit Mamad, mit 2 Bädern, ein großes Wohnzimmer, Blick auf den P…
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$909,150
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
