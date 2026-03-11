  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Super appartement neuf

Wohnquartier Super appartement neuf

Jerusalem, Israel
von
$808,830
;
Wohnquartier Super appartement neuf
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34055
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaZionut, 9

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neue 3-Zimmer-Wohnung, von einem Unternehmer gebaut, in Kiryat Yovel. Balkon mit Suppe Hell Ruhebereich Privatparkplatz In der Nähe von Geschäften und Synagogen

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$332,310
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Naharija, Israel
von
$485,925
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aschkelon, Israel
von
$592,515
Sie sehen gerade
Wohnquartier Super appartement neuf
Jerusalem, Israel
von
$808,830
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 8…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$940,187
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Alle anzeigen Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Jerusalem, Israel
von
$2,90M
Auf der schönen und pastoralen Straße Caspi mit Panoramablick auf die Altstadt. Privater Eingang, 2 succah Terrassen + privates Dach und ein privater Aufzug auf jeder Etage, renoviert mit großem Potenzial
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen