  4. Wohnquartier Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Wohnquartier Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
ID: 34475
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkar, 2

Über den Komplex

NEVE TZEDEK – FACE SEA Wohnung 2 Zimmer – Neues Gebäude des Standes Ort: Herz von Neve Tzedek, einer der renommiertesten Viertel von Tel Aviv Blick auf das Meer und das Tayelet In der Nähe: Cafés, Geschäfte, Suzanne Dellal, Restaurants, Galerien, Transport Objektbeschreibung: Innenfläche: ca. 79 m2 Außenbereich: ca. 10 m2 Balkone Typologie: 2 Stück Natürliche Helligkeit Volumenoptimierung High-End-Oberflächen Vorteile: Voll möbliert und ausgestattet (schlüsselfertig) Neues Gebäude des Stehens Aufzug Privater Parkplatz Moderne und gepflegte gemeinsame Bereiche Sachleistungen: Historisches Viertel, Dorfatmosphäre Hohe Nachfrage, lokale und internationale Kunden Meer, Kultur, Einkaufen und Gastronomie zu Fuß Geforderter Preis: 6.700.000 Sehr verkaufter Kunde – mögliche Handelsmarge für ernsthaften Käufer

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

