  2. Israel
  3. Jerusalem
  Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Jerusalem, Israel
$2,649
10
ID: 34738
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

Über den Komplex

Klassifiziertes Gebäude in einer ruhigen und grünen Straße Einzigartige Wohnung mit dem authentischen Charakter von Jerusalem: hohe Decken, hell und geräumig 1. Stock, • 3 Stück + Zwischengeschoss • ca. 60 m2 • 1 Badezimmer • Unmöbliert, außer Kühlschrank, Herd, Backofen und Kleiderschrank

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
