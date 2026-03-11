  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanja, Israel
von
$1,13M
9
ID: 34270
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Suche nach einem neuen Projekt in netanya Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einer begehrtesten Lage von Netanya. Leben in einem Projekt neun netanya Projektmerkmale Die Architektur des Wohnturms, die moderne Gestaltung und Zugänglichkeit des Projekts machen es zu einem sehr begehrten Ort Alles ist leicht erreichbar und zu Fuß erreichbar Hochstehende Lobby-Performance dekoriert von Designer 2 ultra schnelle und moderne Aufzüge inklusive chabbatic Jede Wohnung ist mit einem unterirdischen Parkplatz verkauft Weiße Aluminium Außenbeschichtung Baubeginn Lieferung Mai/Juni 2025 Bankgarantie Merkmale der Wohnung Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Montageventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Wc suspendiert Elektrische Geschäfte in allen Haus 2-Zimmer-Wohnung 60 m2+20m2 4 Zimmer Apartmentseite 110m2+22m2 Atemberaubende Aussicht auf die Kikar und das Meer Kommen Sie und besuchen Sie Ihre zukünftige Wohnung

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Israel
von
$2,916
In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lob…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Wir freuen uns, Ihre zukünftige Wohnung in der brandneuen Stadtteil Shimon Peres in Ashdod zu präsentieren. Sonderangebote und Zahlungsbedingungen : 4 Zimmer Apartments Fläche: 122 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 140 000 Wohnungen 5 Zimmer Fläche: 131 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrass…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
VERKAUFEN – Schöne möblierte Wohnung in EILAT – Golf Residence In der schönsten Residenz von Eilat, im Herzen eines exklusiven Komplexes mit Schwimmbad, Hamam, Grillplatz, Synagoge und 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese hervorragende Wohnung von 128 m2 mit 15 m2 Terrasse mit Meerblick…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
