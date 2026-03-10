  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Au centre

Wohnquartier Au centre

Jerusalem, Israel
von
$548,625
;
5
ID: 34897
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Jaffastraße, 33 Mikes Place Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Innenstadt, in einem ruhigen und malerischen kleinen Ende, Wohnung 2 Zimmer Duplex,38 m2, Wohnzimmer mit Kochnische; oben: 1 Schlafzimmer, Badezimmer mit Toilette. Klimaanlage, guter Zustand, gemietet 4100 nis Preis: 1,750.000 nis.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
