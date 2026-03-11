  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,49M
ID: 34196
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 30

Über den Komplex

Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Wohnzimmer, eine halboffene Küche mit zentraler Insel, zwei komfortable Schlafzimmer und ein modernes Bad. Das Apartment befindet sich in einer ruhigen und begehrten Gegend des Stadtzentrums, nur wenige Schritte von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie dem Einkaufszentrum Dizengoff, dem Dizengoff-Platz, der Promenade und dem Strand entfernt. Dank seiner drei Luftausrichtung genießt die Wohnung tagsüber reichlich natürliches Licht und schafft eine helle und einladende Atmosphäre. Es hat auch Zugang zu einer gemeinsamen Dachterrasse mit Panoramablick auf das Grün, eine luftdichte Unterkunft im Gebäude für mehr Sicherheit und einen Aufzug installiert. Diese Eigenschaft ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen eleganten und komfortablen Wohnraum in einer privilegierten Stadtlage suchen. Für weitere Informationen oder einen Besuch planen, kontaktieren Sie uns bitte.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
