Wohnquartier Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Wohnzimmer, eine halboffene Küche mit zentraler Insel, zwei komfortable Schlafzimmer und ein modernes Bad.
Das Apartment befindet sich in einer ruhigen und begehrten Gegend des Stadtzentrums, nur wenige Schritte von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie dem Einkaufszentrum Dizengoff, dem Dizengoff-Platz, der Promenade und dem Strand entfernt. Dank seiner drei Luftausrichtung genießt die Wohnung tagsüber reichlich natürliches Licht und schafft eine helle und einladende Atmosphäre.
Es hat auch Zugang zu einer gemeinsamen Dachterrasse mit Panoramablick auf das Grün, eine luftdichte Unterkunft im Gebäude für mehr Sicherheit und einen Aufzug installiert. Diese Eigenschaft ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen eleganten und komfortablen Wohnraum in einer privilegierten Stadtlage suchen.
Für weitere Informationen oder einen Besuch planen, kontaktieren Sie uns bitte.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen