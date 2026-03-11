  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Grand jardin

Wohnquartier Grand jardin

Aschkelon, Israel
von
$987,525
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34691
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Terrassenvilla 6 Stück mit Mama schöner Garten ruhiger und pastoraler Ort Hauptbettzimmer von 30m2

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Aschdod, Israel
von
$893,475
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$9,405
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$987,525
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Geräumige Wohnung in Ashdod zu verkaufen mit unglaublichem Meerblick Herrliche Residenz, 5 geräumige Zimmer mit herrlicher Terrasse mit Meerblick. 3,20 Meter hoch unter Decke, 3 WC, 2 Badezimmer. Nahe am Strand und alle Annehmlichkeiten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra’anana, Israel
von
$1,09M
Im Stadtzentrum von Raanana sind es 2 Gehminuten von allen Geschäften und Kommoden. Sehr schön 4 Stück. Terrasse hat West .Parken und Keller. Sehr hell. Ma'am
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen