  4. Wohnquartier A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Aschdod, Israel
von
$2,35M
;
6
ID: 34566
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Tarshish

Über den Komplex

Selten auf dem Markt: hervorragende unabhängige Villa auf einem Grundstück von 315 m2, mit 270 m2 Wohnfläche verteilt auf drei Ebenen (Boden, Erdgeschoss und erste Etage). Es verfügt über ein großes helles Wohnzimmer, geräumige Küche, mehrere komfortable Zimmer und schöne Wohnbereiche. Draußen, eine große Terrasse mit privatem Pool von 8 Metern bis 3 sowie einen privaten Parkplatz. Das Hotel liegt in einer ruhigen und gefragten Wohngegend, nur wenige Autominuten vom Strand, Geschäften und Hauptachsen der Stadt. Außergewöhnlicher Preis, weit unter dem Markt (Familien Ursache): nur 7,100.000 (ca. 1,8 Millionen Euro). Eine seltene Gelegenheit, nicht zu vergessen zu leben oder in eine Qualitätsumgebung in Ashdod zu investieren.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

