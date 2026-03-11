  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Wohnquartier A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34457
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Motskin Avenue, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses Apartment befindet sich in einer der beliebtesten Viertel von Tel Aviv, in der Nähe von Gordon Beach und der Promenade, kombiniert modernen Komfort, gesuchte Lage und Qualität Dienstleistungen. Die Ranak Street genießt eine ruhige Wohnumgebung und ist nur wenige Gehminuten von den berühmten Cafés, Restaurants, Hotels und Geschäften der Küste entfernt. Merkmale der Immobilie 3 Zimmer-Wohnung – 80 m2 Wohnfläche Zwei schöne Balkone Neubau und gepflegtes Gebäude 5. Stock mit Aufzug Privatparkplatz Sicherheitskammer (Mamad) Fassade mit dreifacher Ausrichtung – optimale Helligkeit den ganzen Tag lang Preis beantragt: 5,490.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
In einer ruhigen und grünen Umgebung von Ramat Sharet, entdecken Sie eine außergewöhnliche Duplex, wo Raum, Licht und Gelassenheit treffen. Dieses 146 m2 große Anwesen bietet ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, das auf zwei riesigen Terrassen von 70 m2 und 30 m2, mit Blick auf das Tal und d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv (Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff) Preis: NIS 7,590.000 Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössische…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen