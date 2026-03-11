  1. Realting.com
Wohnquartier Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
;
10
ID: 34444
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaMelekh George, 45

Über den Komplex

Nur wenige Schritte von Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard und 5 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex-Penthouse in einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltener Architektur, im 5. Stock mit Aufzug. Hauptmerkmale 135 m2 Wohnfläche 46 m2 Terrassen (6 m2 + 40 m2) Inklusive Keller Möglichkeit zum Parken Erste Stufe Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und Terrasse von 6 m2 Zweites unabhängiges Badezimmer Placards in jedem Zimmer eingebettet Ein Zimmer ist ein Mamad (Safe Zimmer) Höher Vielseitiger Raum (ideal als zweites Wohnzimmer, Büro oder Lesebereich) Badezimmer mit WC Zugang zu einer außergewöhnlichen 40 m2 Dachterrasse, ausgestattet mit einer Außenküche und einem integrierten Grill Genehmigung für Jacuzzi Offene Ansicht – ideal für den Empfang oder den Genuss der gesamten Privatsphäre Gebäude und Oberflächen High-End-Finishs und Premium-Materialien Modernes Boutique-Gebäude mit nur wenigen Wohnungen Kosten Preis: 9,900.000 Eigentumsgebühren (Va Kommunale Steuern (Arnona) : 1 800 / alle 2 Monate Die Zukunft von King George Street Im Rahmen der städtischen Umgestaltung der King George Street ist ein großer grüner Boulevard direkt gegenüber dem Gebäude geplant. Das Penthouse wird somit einen offenen Blick auf eine angelegte Straße ohne zukünftige Konstruktion genießen. Darüber hinaus wird Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin und Nahalat Binyamin) bald zu einem großen öffentlichen Verkehrsknoten, der von zwei Hauptlinien bedient wird: die violette Straßenbahnlinie und die M2 U-Bahnlinie, nur 100 Meter von der Unterkunft entfernt – und damit die Zugänglichkeit und den langfristigen Wert steigern. Eine einmalige Gelegenheit!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

