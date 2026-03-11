Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
$752,400
ID: 34123
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses Projekt begleitet die Bank Leumi 20% 80% oder mehrfach 2 Zimmer von 53 bis 69m2 mit 9m2 Terrasse, vom 28. Stock, Südseite Blick auf den Park mit Keller, aber kein Parkplatz - Preise ab 2.400.000 sh 2.5 Zimmer 69m2 und 12m2 Terrasse Preis : 3,000,000 sh 3 Zimmer 80m2 und 11m2 Terrasse mit Keller und Parkplatz, vom 22. Stock, Ausstellung : Nord/West Preis ab 3.500.000 sh 5 Zimmer 120m2 und 11m2 Terrasse, mit 2 Parkplätzen und einem Keller, 9. Stock - Preis ab 4.500.000 sh 5 Zimmer 135m2, 2 Terrassen von 18m2 und 12m2, 3 Badezimmer mit Toilette, 11. Stock – Preis ab 5,000,000 sh Diese Preise können Variationen unterworfen werden und beinhalten nicht unsere Agentur-Kommission, die 2% H.Taxes beträgt Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu organisieren, rufen Sie uns an Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Jerusalem, Israel
