  Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
;
4
ID: 34407
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

Über den Komplex

Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt, Projektstärken Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität Baugenehmigungen erhalten Voraussichtliche Lieferung in 60 Monaten Bankgarantie – Banküberweisung Bau unter der Leitung von Yaron Tivat, anerkannter Branchenexperte Innenlandschaft Grundstück von 200 m2 entworfen von einem renommierten Landschaftsarchitekten Rohe Betonfassade und High-End-Oberflächen Design Eingangshalle mit 4 Panoramaaufzügen mit Blick auf die Terrasse Beispiele für Wohnungen verfügbar 75 m2 + 15 m2 Terrasse, Meerblick 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 Terrasse von 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 Terrasse, Meerblick von 5 300 000 99 m2 + 14 m2 Terrasse, Meerblick von 10 600 000 96 m2 + 44 m2 Terrasse ab 13 000 000 Viele andere Wohnungen bis 123m2 + 40m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
