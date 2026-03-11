  1. Realting.com
Wohnquartier Superbe 4 pieces remis a neuf

Jerusalem, Israel
von
$896,610
;
5
ID: 34049
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

Über den Komplex

Français Français
Super 4 helle Zimmer Elegante und moderne Küche 3 geräumige Schlafzimmer 2 Badezimmer, eines mit Bad und WC, eines mit Dusche 1 zusätzliche separate Toilette Terrasse mit Teilsoucca Das Gebäude wird in pinouy binouy in ein paar Jahren Die Wohnung wird dann 30m2 verdienen Bereits 90% Unterschriften In einem anspruchsvollen Viertel Ideale Investition zu einem außergewöhnlichen Preis Geeignet für Familien und vorsichtige Investoren

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
