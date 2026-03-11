Wohnquartier Residence boutique dexception

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Im Stadtteil Mekor Haim bei Baka nur 2 Gehminuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt. Nur wenige Minuten vom ruhigen Grünpark der Mesila entfernt, der direkt zum malerischen Moshava Germanit führt Am Fuße aller Supermärkte und Geschäfte in Talpiot. Einfach im Zentrum aller Notwendigkeit.
Potenzial für eine erfolgreiche Zukunft: Das Projekt befindet sich auf der Strecke der neuen Straßenbahn (in der HaParsa Street) ermöglicht eine schnelle und einfache Fahrt ins Stadtzentrum.
Gebäude Luxus Boutique neun Entwickler von nur 9 Etagen mit schönen Lobby, Shabbat Aufzüge und Tiefgarage.
Neue 4-Zimmer-Wohnung sehr geräumig von 111 m2, Helligkeit garantiert den ganzen Tag lang mit sehr großem Wohnbereich perfekt zu empfangen, und separate Küche, plus Balkon von 11m2 mit offenem Blick.
Küchenstand des anerkannten Lieferanten Gal,
Mamad Zimmer, Hauptschlafzimmer mit angeschlossenem Badezimmer, Gästebad
Zentrale Klimaanlage VRF privat in jedem der Räume, Fußbodenheizung mit privatem Thermostat an jedem Ort, Smart Home System, einfach die renommiertesten Dienstleistungen.
Die Wohnung verfügt über einen privaten Parkplatz unter Land und angrenzenden Keller.
Soforteintrag.
Am Fuße der französischsprachigen Gemeinschaften und der Pierre Koening Schule.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen