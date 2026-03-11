  1. Realting.com
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerusalem, Israel
von
$940,500
;
4
ID: 34538
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 31

Über den Komplex

Français Français
Im Herzen des Stadtzentrums, in der Nähe der Straßenbahn und 10 Minuten von der Mamilla zu Fuß: kleines neues 3-stöckiges Gebäude mit Lobby, Chabbat-Aufzügen und schöne grüne Terrasse! Ferienwohnung 2 Zimmer 58m2 + Balkon Soucca, sehr hell, geräumig, komplett arrangiert und möbliert von einem Innenarchitekten, gesichertes Zimmer (mamad), Zentrale Klimaanlage, Heizkörper, Bad / Bad, Privatparkplatz.

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue mer eternelle
Aschkelon, Israel
von
$507,870
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$438,900
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Das Hotel liegt an "Moshe Dayan" gegenüber dem Park "Ashdod Yam" und dem Meer, Wohnung besonders geräumig und klar. Sehr gesuchte Lage, seltenes Produkt, hat 2 Schritte von allen: Stadt, Marina, Meer, Geschäfte, Transportmittel
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$335,445
Joyau à la Marina: 50m vom Strand entfernt!????? Entdecken Sie diese charmante gemütliche Wohnung im 3. Stock eines kleinen intimen Gebäudes (5 Etagen). Traumlage: 50 Meter vom Wasser entfernt. Komfort: Optimierter Raum mit Sonnenterrasse. Serenity: Mamad enthalten für totale Ruhe. Ein ideal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Ein herrliches Penthouse im Herzen von Tel Avivs schönste Allee, Boulevard Nordau, im alten Norden Ein Qualitätsprojekt, das ausschließlich von der RAYK Group unterzeichnet wird 123 m2 Wohnfläche Eine seltene sonnige Terrasse von 23 m2 ideal zu empfangen Eine private Dachterrasse von 55 m2 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
