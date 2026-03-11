  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Aschdod, Israel
von
$1,33M
;
6
ID: 34091
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

Français Français
Das einzige neue Programm, das kein Trick ist! Eine Avantgarde-Architektur für diese Residenz gegenüber dem Meer in Ashdod: -8 Stockwerke nur -2 Aufzüge einschließlich eines Shabats - Luxuriöse Eingangshalle mit Concierge - In der Wohngegend von Dalet, mit Blick auf die Villen und mit Blick auf das Meer Vorteile: -3 Meter hoch unter Decke -Sol 80/80 -10 lineare Meter Küche - elektrische Rollen Duplex Penthouse mit privatem Pool

Aschdod, Israel
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$984,390
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Naharija, Israel
von
$376,200
Andere Komplexe
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$739,860
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement en duplex de 3 pieces
Wohnviertel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Verkauf: Duplex mit privatem Dach – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ In einem renovierten Gebäude mit Aufzug ?? 5. Stock Einzigartige Duplex, 3 Zimmer mit einem sicheren Schlafzimmer (Mamad) Ca. 100 m2 Wohnfläche + Privatdach von ca. 40 m2????? ?? Erste Ebene: Geräumiges Wohnzimmer Küche Großes s…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Ger…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
