  4. Wohnquartier Nouvelle baisse de prix

Jerusalem, Israel
$1,44M
6
ID: 34354
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Bezirk Beit Hakerem (Yeffe Nof), außergewöhnliche Gebäudewohnung nur 6 Wohnungen, große 6.5 P Einzel im Obergeschoss, 4 Ausstellung, mit einem großen Wohnzimmer-Esszimmer-Balkon; Aufzug direkt im Hauptraum, Master-Suite, komplette Zugänglichkeit, mamad und Parkplatz. Charmante Wohnung absolut zu besuchen!

Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Alle anzeigen Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
ausschließlich zum Verkauf, im Bezirk Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, ruhige und zentrale Straße, in einem gut gepflegten Gebäude, im ersten Stock, einer Bruttofläche von ca. 102 m2, Wohnung von 4 Zimmern, geräumig und komfortabel, Dusche und 2 Toiletten, Warmwasser 24/7 und Fußbodenheizun…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra’anana, Israel
von
$987,525
Wohnung von 4 Zimmern mit mamad . 2 Badezimmer. Terrasse von 12 m2 . 4. Stock. moderne Küche. In der Nähe aller Geschäfte
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Sehr schönes Haus mit Pool im Stadtzentrum von Raanana. Gute Vorteile. Ruhige Straße. 7 Zimmer mit 3 Suiten. sehr großer Keller .450 m2 Wohnfläche und 455 m2 Land. Parkplatz.
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
