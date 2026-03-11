  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Beau 4 pieces entierement renove

Jerusalem, Israel
von
$2,038
3
ID: 34040
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

Über den Komplex

Français Français
Helle und vollständig renovierte Wohnung auf Kiryat Yovel JERUSALEM Mit sehr großer Terrasse und Pergola, ideal für eine große Soucca.

