  4. Wohnquartier Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Chadera, Israel
von
$648,945
10
ID: 34350
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

BZH RE/MAX Hadera präsentiert ausschließlich ein seltenes Produkt: - Große Duplex von 6 Zimmern von ca. 140 m2, - Große Terrasse pergola von 30 m2, - Moderne Küche offen für das Wohnzimmer, - Wohnzimmer mit Umgebungsbeleuchtung, - Geräumige und komfortable Elternsuite und 4 weitere Schlafzimmer, - 3 Toiletten und 2 Badezimmer, - Komplette Renovierung von Sanitär, Etagen, Türen und Fenster, Badezimmer und Sanitäranlagen, - Zwei Parkplätze! - Ja. Im zweiten Stock, - Gemeinsame sichere Zimmer am Fuß des Gebäudes. In der Nähe von Annehmlichkeiten, Geschäften, Schulen und Restaurants. In der Nähe von Francophone Gemeinden und etwa 12 Minuten mit dem Auto vom Meer entfernt! Für einen Besuch kontaktieren Sie uns bitte: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
