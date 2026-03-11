  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Charmant cottage piscine calme

Ra’anana, Israel
von
$2,66M
7
ID: 34190
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Yigael Yadin

Über den Komplex

Schönes Ferienhaus viel Charme westlich von Raanana in einer sehr ruhigen Straße. Renovee, große Küche mit zentralem Grundstück. geräumiges Wohnzimmer mit echtem Essbereich. Viel Licht. Unter dem Boden. Parkplatz und ein schöner Garten mit Pool.

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
