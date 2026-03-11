  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Wohnquartier A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Aschdod, Israel
von
$736,725
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34719
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Tel Hai, 23

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Entdecken Sie dieses schöne Apartment am Tel Hai Boulevard in Ashdod, das eine außergewöhnliche Wohnumgebung und ein seltenes Potenzial auf dem Markt bietet. ✔️ 3 helle Zimmer ✔️ Außergewöhnliche Terrasse von 100 m2 mit freiem Blick auf den Boulevard ✔️ 2 Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer (Mamad) ✔️ 2 Duschen und 2 Toiletten – optimaler Komfort für die ganze Familie ✔️ Privater Keller ✔️ Privatparkplatz ✔️ Soforteintrag Ideal in der Nähe von Geschäften, Synagogen, Bussen und Dienstleistungen, genießt diese Wohnung eine ausgezeichnete Lage und ist eine Gelegenheit nicht zu verpassen.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
