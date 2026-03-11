  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 30

Über den Komplex

Neu zum exklusiven Verkauf! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street Ecke) Außerordentliche Waren Helle 2-Zimmer-Wohnung renoviert mit optimaler Anordnung! 64 m2 Wohnfläche + 4 m2 Sonnenterrasse Zweiter Stock In einem luxuriösen Gebäude mit Aufzug! Das Apartment verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Kingsize-Bett, ein geräumiges Badezimmer, einen Waschraum und eine voll ausgestattete Küche. Zimmerei und benutzerdefinierte Parkett in der gesamten Wohnung. Kommt voll möbliert! Orientierung: Süd und West Parkplatz in der Residenz Speicherplatz von 11 m2 (bedienbar mit Aufzug)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

