  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Netanja, Israel
von
$879,054
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34245
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Busse, die ganz Israel bedienen, einfachen Zugang zu Autobahnen Cafes, Restaurants, Supermärkten und Heimausrüstung und all dies am Fuße des Projekts Projektmerkmale Sehr schöne Doppel-Lobby von einem Architekten für maximale Privatsphäre der Besitzer dekoriert. Im Fitnessraum, Kinderzimmer, Arbeitszimmer Drei Pädagogen einschließlich Shabbat Ein klarer Blick aus den ersten Etagen. Projekt mit Bankgarantie Möglichkeit der 20%-Finanzierung im Vertrag und 80% bei der Handhabung über die Schlüssel Jede Wohnung ist mit einem privaten Parkplatz verkauft. Hoher Standardservice Merkmale der Wohnung Fliesen durch das Haus 80x80 Zubereitung für Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Mischarmaturen Qualität Innentüren Anpassbare Küche Elektrische Jalousien durch das Haus Mehrere Wohnungen zum Verkauf 3 Zimmer Oberfläche 79 m2 + 12 m2 Terrasse 4 Zimmer Oberfläche 102 m2 +12 m2 Terrasse 5 Zimmer Oberfläche 122 m2 + 20 m2 Terrasse Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$3,39M
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$879,054
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,41M
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten von der Innenstadt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Verkaufen, Jerusalem, Har-homa! Wahrer Samen, Penthouse im Erdgeschoss, 6 Zimmer 135 m2 auf einer Ebene + schöne möblierte Soccah Terrasse von 25 m2, und elektrische Dachterrasse von 100 m2, einschließlich 2 Wohneinheiten. Ruhige malerische Straße ohne Ausgang, mit Blick auf das Tal und Oliv…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen