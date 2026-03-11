  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Quartiercalme est raanana maison avec piscine

Ra’anana, Israel
$3,92M
5
ID: 34185
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    David Elazar

Über den Komplex

Schönes Haus mit 7 Zimmern mit Pool. Große Volumina . privater Aufzug . Schöner Garten. Ruhige Nachbarschaft und Suche. Ost von Raanana

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Hypotheken-Rechner

Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra’anana, Israel
von
$1,16M
Schöne Oberfläche von 126 m2 Netz. Wohnung 4. Stock mit Terrasse von 14 m2. Ansicht deaktivieren. Erneuertes Gebäude. Parkplatz. Stadtzentrum von Raanana . in der Nähe aller Waren
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnprojekt im Herzen von Yafno, dessen strategische Lage, der Ort in der Nähe Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Misc…
