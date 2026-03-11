  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
;
5
ID: 34629
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 23

Über den Komplex

Français Français
ZU VERKAUFEN – NINE 4 TEILe NÄHREN DER SEA MIT PARKEN, TERRASS UND HABEN Fläche: 92 m2 + 8 m2 Terrasse Lage: Ruhige Straße in der Nähe von Royal Beach 3 Schlafzimmer (eins mit Zuflucht) 2 Badezimmer 2 Toiletten Neues Gebäude Parkplatz Höhle Preis berechnet: ILS 7,800.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder einen Besuch

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

