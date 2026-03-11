  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Yam, Israel
von
$573,705
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34470
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM - In einer idealen Lage, nur 100 Meter vom Strand und der beliebten Promenade der Stadt! Gelegen in einer ruhigen Straße – Jabotinsky Straße Schönes Gebäude gut gepflegt mit Digicode und Schutz Wohnung von 2,5 Zimmern von ca. 65 m2 1. Stock auf 7 mit Aufzug Wohnung renoviert und angenehm, sehr hell und ruhig! Fantastische Lage: ca. 50 Meter von der leichten Straßenbahn und 100 Meter vom Meer entfernt! Die Wohnung ist gemietet und eignet sich sowohl für Wohnen dort als auch für Investitionen!

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
von
$7,84M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
Wohnviertel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,01M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
von
$539,220
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,555
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$573,705
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$2,978
Zu vermieten – Neubau Eine schöne und moderne Wohnung in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, verfügbar Anfang Januar. Details zum Objekt: 2 Zimmer (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Balkon Neues Gebäude Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis : 9.500 Kontaktieren Sie u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Alle anzeigen Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Aschkelon, Israel
von
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen