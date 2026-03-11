Wohnquartier Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
;
10
ID: 34373
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Ben Zion, 17

Über den Komplex

Français Français
Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Sderot Street Ben Zion Eine lebhafte zentrale Straße, in der Nähe von Kultur- und Freizeitzentren und Straßenbahn. Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung, voller Charme und hell. Fläche von ca. 82 m2 Ausstellung auf 3 Seiten Hohe Decken 3. Stock (kein Aufzug) Rückseite und ruhig Standard Parkplatz (Ein Entwicklungsprojekt wird entwickelt.)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
