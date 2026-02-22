  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Wohnquartier Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33390
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen des historischen Viertels von Ajami befindet sich dieses Penthouse in der obersten Etage eines Boutique-Gebäudes im Bauhaus-Stil. Es genießt eine gesuchte Lage, in der Nähe der Residenz des Botschafters von Frankreich und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Die Wohnung entwickelt eine Innenfläche von ca. 108 m2, derzeit in 4 geräumigen Zimmern (initial Konfiguration von 5 Zimmern), mit ausgewogenen Volumen und Flüssigkeitszirkulation eingerichtet. Draußen bietet eine außergewöhnliche Terrasse von 104 m2 einen unbebauten Blick und einen seltenen Wohnraum. Die Immobilie wird durch zwei private Parkplätze im Keller abgeschlossen. Ein einzigartiges Anwesen, das Eleganz, architektonischen Charakter und gesuchte Lage kombiniert, im Herzen eines der authentischsten Gegenden von Tel Aviv. Informationen und Besuche: Laurence Zemour – 054-735-3514 Lizenzierter Immobilienmakler

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Aschkelon, Israel
von
$332,310
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$1,82M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$793,155
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Jerusalem, Israel
von
$1,897
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$736,725
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen