Wohnquartier Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Im Herzen des historischen Viertels von Ajami befindet sich dieses Penthouse in der obersten Etage eines Boutique-Gebäudes im Bauhaus-Stil. Es genießt eine gesuchte Lage, in der Nähe der Residenz des Botschafters von Frankreich und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt.
Die Wohnung entwickelt eine Innenfläche von ca. 108 m2, derzeit in 4 geräumigen Zimmern (initial Konfiguration von 5 Zimmern), mit ausgewogenen Volumen und Flüssigkeitszirkulation eingerichtet.
Draußen bietet eine außergewöhnliche Terrasse von 104 m2 einen unbebauten Blick und einen seltenen Wohnraum.
Die Immobilie wird durch zwei private Parkplätze im Keller abgeschlossen.
Ein einzigartiges Anwesen, das Eleganz, architektonischen Charakter und gesuchte Lage kombiniert, im Herzen eines der authentischsten Gegenden von Tel Aviv.
Informationen und Besuche:
Laurence Zemour – 054-735-3514
Lizenzierter Immobilienmakler
