  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Wohnquartier Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Chadera, Israel
von
$893,475
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33532
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen Duplex-Penthouse von 3,5 Zimmern, sorgfältig eingerichtet, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, in der gesuchten Straße Mena Eigenschaften: - Helle Wohnung von 3,5 Zimmern von ca. 100 m2, - Sehr schönes Wohnzimmer mit Blick auf eine erste Terrasse mit Meerblick, - Große Sonnenterrasse-Succah auf dem Dach von 20 m2! - Ja. Im 8. Stock, - Aufzug, - Gesichertes Zimmer, - Private Keller, - Parkplatz, - Schöne Lobby, gut gepflegtes Gebäude. Außergewöhnliche Lage! Sie überqueren die Straße und kommen zu Fuß am Meer, im renommierten Jacob's Hotel, ein paar Autominuten vom Handelsdorf Moul Ha'Hof, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Neben einer Traumwohnung ist dies eine hervorragende Investition! Kontaktieren Sie uns, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Profis Hadera. Lizenznummer: 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bonne affaire
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Aschkelon, Israel
von
$658,350
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Sie sehen gerade
Wohnquartier Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Chadera, Israel
von
$893,475
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$8,62M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau rez de jardin
Wohnviertel Beau rez de jardin
Wohnviertel Beau rez de jardin
Wohnviertel Beau rez de jardin
Wohnviertel Beau rez de jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Beau rez de jardin
Wohnviertel Beau rez de jardin
Naharija, Israel
von
$1,505
Schöner Garten 4/5 Stück Er hat alles. Balkon, Garten, mmd, Keller, Parkplatz Wohngebiet 15 Gehminuten vom Stadtzentrum Ernsthafte Referenzen beantragt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen